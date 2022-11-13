سعر طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الأحد 13-11-2022

استقر سعر كرتونة البيض في بداية اليوم الأحد 12 نوفمبر الجاري، ليحافظ على نفس القيمة المادية خلال الأسوع الماضي، بعد انخفاض وصل لنحو 5 جنيهات مطلع الأسبوع الماضي.

وفي التقرير التالي، ترصد بوابة «الوطن»، سعر طبق البيض اليوم، سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلي

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، استقرار أسعار البيض في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 70 جنيهًا، بينما تصل في السوق المحلي ما بين 73 إلي 75 جنيهًا.

وأضاف أن سعر طبق البيض الأبيض بسعر 72 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك في السوق المحلي بسعر 78 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض البلدي سجل نحو 95 جنيهًا.

سعر طبق البيض في المحلات التجارية

أما في المحلات التجارية فجاء سعر طبق البيض كالآتي:

كرتونة البيض الأبيض المكونة من 30 بيضة اليوم بين 80 إلى 90 جنيهًا

سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر ما بين 85 إلى 105 جنيهات.

ويكون الاختلاف في سعر البيض حسب لشركة المنتجة والتغليف ومدة الصلاحية.

سعر البيض في منافذ وزارة الزراعة

بينما منافذ وزارة الزراعة، فقد سجل سعر طبق البيض نحو 70 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وطبق البيض الأحمر بنحو 74 جنيهًا.