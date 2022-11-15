أسعار طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 15-11-2022

استقر سعر كرتونة البيض في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر، لتحافظ على نفس قيمتها منذ بداية الأسبوع.

وفي السطور القادمة، تعرض بوابة «الوطن»، سعر طبق البيض اليوم، سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلية

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار البيض مستقرة منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر طبق البيض الأبيض بسعر 72 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك في السوق المحلي بسعر 78 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض البلدي سجل نحو 95 جنيهًا.

وأضاف إن سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 70 جنيهًا، بينما تصل في السوق المحلية ما بين 73 إلى 75 جنيهًا.

سعر طبق البيض في المحلات التجارية

أما في المحلات التجارية فجاء سعر طبق البيض كالآتي:

وصل سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر ما بين 85 إلى 105 جنيهات، أما طبق البيض الأبيض المكونة من 30 بيضة اليوم بين 80 إلى 90 جنيهً، ويكون الاختلاف في سعر البيض حسب لشركة المنتجة والتغليف ومدة الصلاحية.

سعر البيض في منافذ وزارة الزراعة

بينما منافذ وزارة الزراعة، فقد سجل سعر طبق البيض نحو 70 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وطبق البيض الأحمر بنحو 74 جنيهًا.