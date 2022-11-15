سقوط أمطار غزيرة على وسط وشرق الإسكندرية بعد وصول السحب الركامية

وصلت منذ قليل السحب الركامية إلى مناطق شرق الإسكندرية وبالتحديد أحياء المنتزه أول وثان، حيث هطلت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على كافة مناطق شرق ووسط بعدما أتت من مناطق غرب التي شهدت هطول الأمطار مبكرًا اليوم.

سقوط أمطار على الإسكندرية

وبحسب بيان الصرف الصحي بالإسكندرية، فإن الأمطار وصلت إلى مناطق المنتزه مع الساعة الثالثة من عصر اليوم، بعدما كانت تمطر مع منتصف ظهر اليوم على مناطق غرب نتيجة السحب الركامية بالتحديد العامرية والعجمي، والكيلو 21.

التعامل مع المناطق المعرضة للغرق

وعلى الفور تعاملت معدات وسيارات شركة الصرف الصحي مع أكثر المناطق تعرضا للغرق في الإسكندرية، وهما نفق شارع 45 بحي المنتزه أول ونفق المندرة بحي المنتزه ثان كونهما أكثر المناطق التي تشهد تجمعات للمياه في فترات نوات الشتاء على المحافظة.

متابعات الأمطار في حي المنتزه أول

وتابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول، تمركزت سيارات الصرف الصحي بمناطق فيكتوريا، وشارع مصطفى كامل وشارع 45، لكسح أي تجمع لمياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية بشوارع الحي، حيث أنها أحد أهم المناطق التي تشهد تراكم وتجمعات مياه خلال النوات.