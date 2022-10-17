تعيين الدكتور حسين درويش قائما بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث

قرر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين الدكتور حسين درويش مصطفى نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون الفنية والإدارية القيام بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة أيهما أقرب.

التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة

وفي سياق منفصل، يعقد معهد البحوث الزراعية و البيولوجية «لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية» - وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث الندوة الثالثة من سلسة الندوات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي: صحة النبات و ذلك صباح الأربعاء 19 أكتوبر 2022 العاشرة صباحا بالقاعة الجديدة - بالمركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث و رئيس الندوة الدكتورمحمود حزين قائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية و مقرر الندوة الدكتورة زینب هانم عبد الرحمن سلامة رئيس لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية لمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.

قمة المناخ

ويقدم اللقاء العلمى دراسات و حديث شيق عن مستقبلنا و مستقبل وطننا و ابناؤنا باذن الله في سلسلة الندوات التي تدرس التغيرات المناخية و تاثيرها علي صحة النبات الذي يعتبر مصدر الغذاء الرئيسي للشعوب و الأمم من أغلب مخلوقات الكون، و ذلك تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي السابع والعشرون COP 27 الذي يعقد في نوفمبر القادم 2022 .

و يتناول التعرف على الاتجاهات الحديثة في تغير المناخ محليًا وعالميًا وتأثير التغيرات المناخية بيئيًا وزراعيًا واقتصاديًا والتغيرات المناخية الجديدة والمتوقعة وأثرها على البيئة وانعكاسها على الاقتصاد المحلي . وتستضيف الندوة نخبة من كبار العلماء و المتحدثين ضيوف الندوة و التي تعقد صباح الأربعاء 19 أكتوبر العاشرة صباحاً بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث .