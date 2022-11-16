«التعليم» توجه تعليمات مهمة للمدارس لحماية الطلاب من الأمراض المعدية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية والمدارس لحماية الطلاب من الأمراض المعدية، وفقاً لخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.

مراعاة كثافة أعداد الطلاب بالفصل والتهوية

وأضافت وزارة التعليم، على موقعها الرسمي، مراعاة كثافة أعداد الطلاب بالفصل الدراسي وحسن التهوية، وأيضاً الأتوبيسات الخاصة بنقلهم، التحصين ضد الأمراض المعدية، تقديم الأنشطة التوعوية من محاضرات ونشرات صحية والبرامج المتعلقة بالوقاية.

وشملت التعليمات، عمل بطاقة لكل طالب يتم فيها تسجيل بياناته بواسطة ولي أمره عن التاريخ الصحي له؛ أي دراسة الحالة الصحية الماضية للطالب فيما يتعلق بأمراض سابقة أو تطعيم سابق، تهيئة بيئة صحية سليمة.

كما تضمَّنت التعليمات، رفع الوعي بالإجراءات الوقائية لجميع أطقم العمل والطلاب والزائرين، وتوفير المنظفات والمطهرات ووسائل مكافحة العدوى.

تجهيز غرفة العزل المؤقت بالمنشأة التعليمية

- تقوم إدارة المنشأة التعليمية واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقته عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب والمدرسين أو الأطقم المعاونة.

- يجلس أحد المشرفين أو الزائرة الصحية بصحبة الطفل لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر وإحالة الحالة إلى المستشفى بموجب التعليمات المتعبة من الإدارة التعليمية.

- يراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين بتلك الغرفة.

- في حالة تعذر ارتداء الكمامة إذا كنت تشتكي من ضيق التنفس يراعي المتعاملين معه ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة.

- يراعي الجانب النفسي للطفل والطالب.