الداخلية تضبط مرتكبي واقعة السطو على شركة في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة مقيم بدائرة القسم بتعرفه على أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم واتفق معه على شراء دراجة مائية «جيت سكي» مقابل مبلغ مالي، ولدى حضوره إلى المكان المتفق عليه لإتمام عملية الشراء تفاجأ بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة «ملاكي»، وأخرى أجرة «ميكروباص» باستيقافه وسرقة المبلغ المالي، ولاذوا بالفرار.

ضبط 8 أشخاص

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وزارة الداخلية من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 8 أشخاص مقيمين في محافظة القاهرة، وبتقنين الإجراءات، ضُبط المتهمون وبحوزتهم مبلغ مالي، وسيارة ملاكي، وميكروباص المستخدمتان في ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.