تأخر حركة قطارات الخط الثاني للمترو بسبب حدوث عطل فني بأحد القطارات

اشتكى العديد من الركاب بالخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة- المنيب»، من تأخر حركة مسير القطارات لمدة تصل إلى 10 دقائق في محطة الدقي اتجاه الجيزة، دون إعلان الشركة أو الإذاعة الداخلية بالمحطات، السبب في تأخر حركة مسير القطارات، ما أدى إلى حدوث زحام على أرصفة المحطات ومنهم البحوث وجامعة القاهرة وفيصل والجيزة.

تأخر حركة قطارات الخط الثاني للمترو

كشف مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن هناك تأخير في زمن التقاطر حدث منذ قليل، بالخط الثاني للمترو لأحد القطارات بمحطة الدقي، لكن تم مسير القطار مرة أخرى، وذلك بسبب حدوث عطل فني بأحد القطارات، مشيرا إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، حفاظاً على حركة مسير القطارات، وأرواح وسلامة الركاب المسافرين، موضحاً أنه سيتم الدفع لقطارات إضافية لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات.

نشر فرق الصيانة بجميع محطات مترو الأنفاق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة جميع محطات مترو الأنفاق، لمواجهة أي أعطال مفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا لعدم تأخر حركة مسير القطارات، لافتا إلى أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، موضحا أن غرفة العمليات المركزية، لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب.