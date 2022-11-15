السجن المشدد 3 سنوات لعاطل هدد فتاة في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل، ومحو الصور محل الجريمة لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صور لها وتهديدها بغرض الحصول على مبالغ مالية وابتزازها بطوخ.

صدر الحكم في الدائرة السادسة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وخالد علي إبراهيم علي ومحمد عبد المعز الغمراوي وأمانة سر محمد فرحات

التهم الموجهة للمتهم بابتزاز فتاة طوخ

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات تهديد بنشر بعض الصور الفوتوغرافية المصورة لها مصحوبة بطلب ألا وهو تحصله على مبالغ نقدية لقاء عدم نشر تلك الصور الخاصة لها وهدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء صورها الفوتوغرافية والملتقطة بمكان خاص وذلك لإجبارها على دفع مبالغ نقدية لقاء عدم نشره.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم حاز بقصد العرض صور خاصة ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بنقل بعض صورها الشخصية بغير رضاها، و شرع في الحصول على مبالغ نقدية من المجني عليها.

تفاصيل ابتزاز فتاة طوخ

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا من «هبة.م»، بتلقيها تهديدات من «أحمد.م.م»، عاطل، ومقيم مركز طوخ بقيامه بإرسال رسائل تهديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، بنشر صور لها خادشة للحياء وأرسل عبارات تهديد مكتوبة نظير الحصول منها على مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات أثبتت صحة الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.