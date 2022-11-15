عاجل.. سقوط رجل أعمال هارب من 19 حكما بحوزته «هيروين» في الشيخ زايد

تمكنت مباحث الشيخ زايد ثاني، من القبض على رجل أعمال 42 سنة، مقيم أول زايد، مطلوب تنفيذ 19 حكما عليه، بلغت أحكام الحبس عليها 13 سنة، وكفالات، أخرها قضية شيك محكوم عليه فيها بـ6 أشهر وكفالة ألف جنيه، بحوزته «15 جرام من مخدر الآيس، 27 جراما من مخدر الهيروين».

وبمواجهته أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أقر بالاحكام الصادرة ضده، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.