بـ50 جنيه للكرتونة بدلا من 125.. وصول كراتين «تحيا مصر» إلى كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة وصول 6 آلاف كرتونة «تحيا مصر»، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ50 جنيه للكرتونة بدلاً من 125 جنيه، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمحاربة غلاء الأسعار.

جاء ذلك، بحضور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وعدد من أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة.

توزيع 6 آلاف كرتونة تحيا مصر في كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ، توزيع 6 آلاف كرتونة بالمراكز العشرة التابعة للمحافظة، أمام مجالس المدن، إضافة لتوزيع حوالي 30 ألف كرتونة، في الفرع الدائم الخاص بالقوات المسلحة غرب مدينة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن بقية الدفعات لتوزيعها بالمدن، تباعاً.

توفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية

يأتي هذا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً من خلال توفير سلع غذائية بأقل الأسعار.