ضبط وإعدام 150 كيلو دجاج مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

ضبطت اليوم حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة 150 كيلو دجاج مجمد به حروق وغير صالح للاستهلاك الآدمي ليتم تحرير محاضر له وإعدامه.

وقاد الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج، بالاشتراك مع حي شرق والصحة ومراقبة الأغذية والتموين حملة مكبرة على عدد من محلات الهايبر ماركت الكبيرة في مدينة سوهاج.

ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة

وتمكنت الحملة من ضبط وإعدام أكثر من 150 كيلو من الدجاج المجمد ومصنعاتها التي بها حروق تجميد وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإعدام المضبوطات.

نصائح لشراء الدجاج

وفقا لحديث الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير مجازر سوهاج لـ«الوطن»، إنه يجب على المواطن عند شراء المجمدات فحصها جيدا، نظرا لانخفاض درجات الحرارة مع استمرار تشغيل مبردات المحلات وثلاجات العرض على أعلى الدرجات وتكدس المجمدات يتراكم الثلج على اللحوم.

وأضاف أن هذا الأمر يسبب حروق تجميد الذي ينتشر بأنسجة اللحوم مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، رغم أن مظهرها سليم تماما ولكن عندما يذوب الثلج يظهر تهتك الأنسجة وفسادها.