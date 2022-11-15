«التخطيط» لقناة الحياة: نسعى لتعظيم الاستثمارات بمجال الطاقة الجديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن التحالف المنشئ حديثا بين الشركات المصرية والأقليمية، يشارك فيه أكبر الشركات الإسترالية وفرنسا وإنجلترا والسعودية والإمارات، مشيرة إلى أنه جرى توقيع اتفاقيات للوصول إلى 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة وصولا لعام 2035.

السعيد: الطاقة المتجدده الأفضل لعمليات المناخ وتوفير الطاقة بالعالم

وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة استثمرت بشكل كبير في البنية الأساسية ومجال الكهرباء، وتسعى حاليا، إلى تعظيم مثل تلك الأمور، عبر الاستعانة بمزيج الطاقة المتجددة، كونه الأفضل لعمليات المناخ، وتوفير الطاقة حول العالم.

تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لنقطة مركزية للطاقة الجديدة

واستطردت: «التحالفات دي هدفها تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمكان أساسي ونقطة مركزية لانطلاق الطاقة المتجددة للعالم، وفيه تأكيد على أن الصادرات تزيد ونقل التكنولوجيا، لأن مثل تلك الشركات هي من أكبر الشركات الدولية وهتوفر الكثير من فرص العمل، ودي مش اتفاقيات تفاهم، لكنها اتفاقيات إطارية».

وأوضحت أن القيادة السياسية، وقعت على مذكرات تفاهم خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضي، ثم قامت تلك الشركات بتجهيز ملفاتها الاستثمارية الخاصة بها، متابعة: «أحنا كنا ماضيين 16 تحالف، منهم 9 خلصوا ورقهم وجاهزين يبدأوا بالأراضي بجوار المنطقة الاقتصادية، وكل ده اتجهز علشان نبدأ نطبق على أرض الواقع عام 2025».