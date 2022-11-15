التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة بقنا

صرحت جهات التحقيق في مركز قنا، مساء اليوم، بدفن جثة طفل لقي مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقا في ترعة بجوار كوبري الشيخ حسين بقرية الجبلاو بمركز قنا.

بلاغ بسقوط طفل داخل ترعة الجبلاو

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد سقوط طفل داخل ترعة بجوار كوبري الشيخ حسين بقرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعلى الفور أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وانتشال جثته.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين غرق يوسف محمد يوسف، 8 سنوات، داخل ترعة بقرية الشيخ حسين في قرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

التصريح بدفن جثة الطفل

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي قررت دفن جثة الطفل.