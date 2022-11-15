افتتاح مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته السابعة

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وبالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر، فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي فى دورته السابعة، في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2022، على مسرح قصر ثقافة الأقصر.

حضر الافتتاح، عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، ووفد من دائرة الثقافة بالشارقة، والشاعر مسعود شومان رئيس الأدارة المركزية للشؤون الثقافية بهيئة قصور الثقافة، نائبا عن الفنان هشام عطوة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، والشاعر حسين القباحي رئيس بيت الشعر بالأقصر.

وبدأت فعاليات المهرجان، باستقبال الضيوف على أنغام فرقة الأقصر للآلات الشعبية، وعرض التنورة، التي نالت إعجاب الحاضرين.

الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للشعر العربي

رحب الدكتور هشام عزمي في كلمته، بالضيوف، وأعرب عن كامل سعادته بتشريفهم في قصر ثقافة الأقصر، لافتتاح مهرجان الأقصر للشعر العربي، وهى الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للشعر العربي، الذى يقام تحت الرعاية الكريمة للشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح أن مهرجان الأقصر للشعر العربي، أصبح واحدا من أهم الأحداث الثقافية في مصر والشعر العربي، الذى يعبر أصدق تعبير عن الحالات، والأحوال العامة لمجتمعه.

ورحب الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، بجميع الضيوف، مشيرا إلى أكتمال الدورة السابعة برعاية ودعم عبدالله العويس، وأن يستمر بيت الشعر فى نقله للأجيال.

وأضاف «القباحي»، نفخر بأننا حققنا تفاعل كبير مع جامعة جنوب الوادي، بفضل تعاون الدكتور أبوالفضل بدران، حيث أن شباب الجامعة أمل المستقبل.

ووجه الشكر للفنان هشام عطوة، على توفير سبل التعاون فى جميع قصور الثقافة، والمبادرات التي يرعاها بيت الشعر وبفضلها تزيد بلادنا نظارة.

أمسية شعرية على هامش الفعاليات

عقدت أمسية شعرية على هامش الفعاليات للشعراء، وألقى الشاعر أحمد إمام قصيدة «الدخول إلى كل متكرر»، الشاعر عبدالله الشوربجى قصيدة «وكان»، الشاعر يونس أبو سبع قصيدة «الثور الأزرق، قطرات دم لا تكفى» وقدم الأمسية الشاعر حسن عامر.

وفي نهاية الافتتاح، قدمت الهيئة، شهادات تقدير للشعراء المشاركين في الأمسية، واختتم الحفل بعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب، وقدم الفنان عبدالله جوهر أغنية «ماسك العود، القلب يعشق»، الفنان فارس مصطفى أغنية «مبيسألش عليا أبدا»، الفنان سيد موسى أغنية «بهية»، الفنان محمود أحمد أغنية «الأماكن»، وقدمت العديد من الأغنيات غناء المجموعة، وهي «زينة، أجرى، التوبة».