منسق «القوى المدنية» لقناة الحياة: نطالب بالمزيد من التمويل لتلافي أضرار تغير المناخ

قالت الدكتورة شيماء القصاص، المنسق العام لتحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إن التحالف يتكون من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، ونفذ عددا من الوقفات في المنطقة الخضراء بيوم المجتمع المدني بمشاركة 5000 مشارك من أجل التغيرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية من أجل القارة الأفريقية، وتنفيذ الوعود السابقة، لافتة إلى أن التحالف قدم بيانا تشاركيا لرئاسة مؤتمر قمة المناخ.

حلول عادلة ومنصفة لقضايا المناخ

وأوضحت «القصاص» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن البيان طالب بالعدالة المناخية والدفع بحلول منصفة ومجدية للجميع، ودفع الدول المتقدمة للالتزام بمزيد من التمويل المناخي لتلافي الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وتوفير فرص اقتصادية مع ضمان حماية حقوق العمال والمزارعين، وتعزيز وتوسيع برامج حياة كريمة للوقاية من الأزمات المتعلقة بالمناخ والتمكين والتوسع في الحركات المجتمعية التي يقودها المجتمع والشركات الناشئة وتزويد بالأدوات اللازمة لتنيمة أعمالهم التجارية المراعية للمعايير البيئية، بالإضافة لتمكين الوصول للتكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية للجميع، وتصميم خطط عمل مرنة تتضمن استجابة فورية لحماية الفئات المجتمعية المختلفة، وضمان تمثيل النساء والشباب وذوي الهمم في اللجان البيئية الوطنية والمحلية، وإنشاء صندوق مستقبل المناخ ليكون صندوق طوارئ للأجيال القادمة في مواجهة التغيرات المناخية، ومعالجة الآثار الصحية المترتبة على التغيرات المناخية.

مؤسسات محلية وعربية ودولية

وأشارت المنسق العام لتحالف القوى المدنية من أجل المناخ إلى أن الهدف من المشاركة في قمة المناخ هو الوصول لنقطة التنفيذ، وشارك في المسيرات وفعاليات التحالف مؤسسات محلية وعربية ودولية دعما لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفة أن التحالف يشارك غدا بانطلاقة من جناح مصر للإعلان عن الخطة المقبلة؛ ومنها تدشين منتدى شرم الشيخ لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.