«التموين»: استمرار عمل مليون بطاقة لم تسجل رقم الهاتف

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر استمرار نحو مليون بطاقة تموينية في منظومة الدعم التمويني، رغم عدم تسجيل أصحابها رقم الموبايل على البطاقة في المدد التي أمهلتها وزارة التموين في الفترات السابقة، لتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم، حيث قرر وزير التموين الإبقاء عليهم في منظومة الدعم وصرف كامل حصصهم من الخبز والسلع التموينية دون تأثرهم بعدم تسجيل رقم الهاتف المحمول.

مصير بطاقات التموين التي لم تسجل رقم الموبايل

وكشفت مصادر في الوزارة، لـ«الوطن»، عن أنّ سبب قرار وزير التموين، بعدم حذف بطاقات التموين التي لم تلتزم بتسجيل رقم الموبايل، احتمالية كون أصحاب البطاقات من المسنين كبار السن الذين ليست لديهم هواتف محمولة.

وأضافت المصادر، أنّ وزير التموين قرر استمرار فتح خدمة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، وفي المكاتب التموينية دون انتهاء الخدمة، تيسيرًا على كل من لم يضيف رقم الهاتف المحمول في التسجيل إذا تيسر، مشيرة إلى أنّ عدد البطاقات التي أضافت رقم الموبايل هم 22 مليون بطاقة تموينية من إجمالي 23 بطاقة مدرجة على منظومة الدعم التموينية.

تحديث بيانات منظومة التموين

وتجرى وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ بداية العام تحديثا لبيانات منظومة التموين، بهدف إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لدعم الخبز البلدي والسلع التموينية، إذ تضم المنظومة حاليا 23 مليون بطاقة مدرج عليهم 72 مليون مواطن مستحقون للخبز و64 مليون مواطن مستحقون للتموين الشهري.