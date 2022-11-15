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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر

كتب:

جيهان عبدالعزيز
08:51 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
سيارة إسعاف

سيارة إسعاف

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة طريق مصر الفيوم، اتجاه الرماية دائرة القسم، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بانتقال رجال المباحث إلى الواقعة.

وبالفحص، تبين حدوث تلفيات في سيارة ميكروباص خلال سير سائقها البالغ من العمر 47 سنة، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ونتج عنها إصابة 4 من مستقليها.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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