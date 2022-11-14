أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية مع اقتراب صوم الميلاد: رسامة شمامسة وقداس إلهي

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الأيام الماضية عددًا من الفعاليات ورسامة- تعيين- شمامسة جدد للخدمة بالكنائس التابعة لهم، بالتزامن مع اقتراب بدء الأقباط صوم الميلاد، ذلك وفق ما ذكر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

سيامة دياكون في شبرا الشمالية

صلى الأنبا أنجليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس بشبرا، وخلاله سام الخادم بيشوي عهدي شماسًا كاملًا باسم الدياكون بيشوي، والخادم مايكل سامي شماسًا كاملًا باسم الدياكون فيلوباتير، وذلك تمهيدًا لسيامتهما قسيسين على الكنيسة ذاتها خلال الأيام المقبلة.

و«دياكون» هي درجة من درجات الشمامسة، هو يساعد الكاهن في حفظ نظام الكنيسة والهدوء خلال القداسات.

وأوضح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، قام برسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس «قارئ» للخدمة في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس، بقرية وش الباب بمركز إهناسيا التابعة للإيبارشية.

رسامة 131 شماسا بإيبارشية السويس

وفي السويس، صلى الأنبا بموا، أسقف إيبارشية السويس، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الصباح بالسويس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 131 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و45 آخرين في رتبة أغنسطس قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وذلك ضمن الاحتفالات بنهضة شفيع الكنيسة الشهيد مارجرجس.

واحتفلت كنيسة الشهيدين مارجرجس ودميانة في مدينة أوترخت بهولندا بالعيد السنوي لتأسيس الكنيسة، بحضور الأنبا أرساني، أسقف الإيبارشية، وكاهني الكنيسة القمص بيشوي كامل والقس يوحنا مكسيموس والشمامسة والخدام والخادمات وشعب الكنيسة.

وبدأ الاحتفال بالقداس الإلهي، وتلا ذلك تقديم عددٍ من الفقرات الروحية، بينها مجموعة من الترانيم لكورال الكنيسة، وتفقد الأنبا أرساني المعرض السنوي للكنيسة، وافتتح فصل جديد لإعداد الخدام، إذ أنَّه المنتظر أن يُدَرِّس فيه نيافته مادة اللاهوت العقيدي.