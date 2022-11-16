الموز وفول الصويا والذرة.. مصر تبحث استيراد منتجات زراعية جديدة

تبحث مصر استيراد عدد من الحاصلات الزراعية الجديدة خلال الفترة المقبلة، منها فول الصويا والذرة والموز.

المجلس التصديري: اعتماد البرازيل كسوق لاستيراد الموز

وقال مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن الفترة الماضية شهدت بالفعل اعتماد البرازيل كسوق لاستيراد الموز، بينما يتم العمل حاليا لفتح أبواب استيراد الذرة وفول الصويا من جنوب أفريقيا.

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أنه لم يتم استيراد أي كميات من الموز البرازيلي حتى الآن، لكن تم اعتماد السوق من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، ما يعني أنه يمكن للمستوردين البدء باستيراد أي كميات في الوقت الحالي، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة استيراد كميات كبيرة من الموز البرازيلي، حيث تعد البلاد واحدة من أكبر منتجي الموز في العالم.

وأشار المصدر إلى أن اتفاقية الميركسور الموقعة بين مصر وعدد من دول أمريكا اللاتينية، تسمح بتبادل المنتجات بين دول الاتفاقية دون رسوم جمركية.

استيراد الذرة وفول الصويا من جنوب أفريقيا

من ناحية أخرى، قال المصدر إن إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة تعمل حاليا على فتح منشأ استيرادي جديد لمنتجات الذرة وفول الصويا من جنوب أفريقيا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يزور وفد من الحجر الدولة الأفريقية للتباحث حول اشتراطات استيراد تلك المنتجات.

وفي سياق آخر، كشف المصدر أن هناك اتفاقية حاليا مع أوزباكستان لتصدير شتلات العنب، حيث تسعى الدولة الآسيوية لتوسيع التعاون مع مصر في المجال الزراعي، واستيراد أصناف العنب المصري، التي تعد أكثر ملائمة لطبيعة الأرض والمناخ في أوزباكستان.

ويسعى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الفترة المقبلة لزيادة تحركاته لفتح أسواق جديدة في آسيا، في إطار تنويع أسواق التصدير، وعدم التركيز على الأسواق التقليدية فحسب، حيث يستهدف المجلس زيادة صادراتها إلى دول كوريا وفيتنام والفلبين واليابان.