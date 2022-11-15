رئيس مركز سمالوط يتفقد مخرات السيول تحسبا لسقوط أمطار غزيرة

تفقد أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، عدد من مواقع مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة تداعيات أى أمطار أو سيول محتملة طبقا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزيتها.

تفقد مخرات السيول بقري السرارية وجبل الطير

بدأت الجولة بتفقد مخرات السيول بقري السرارية وجبل الطير القبلية والبحرية برفقة المهندس أسامة عبد العظيم مهندس رى شرق سمالوط والدكتور عصام سعد مدير الإدارة الصحية بسمالوط.

ووجه رئيس المركز بالعمل على إزالة أى عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي مع إيجاد البديل للغير صالحة منها سواء طبيعية أو صناعية، وحصر الأماكن التى يتوقع حدوث أى ظرف عرضى بها خلال الموسم.

تجهيز المعدات والمولدات الاحتياطية لطلمبات الشفط

وكلف رئيس مركز سمالوط مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رؤساء القرى والأحياء، لتجهيز المعدات والمولدات، الاحتياطية لروافع وطلمبات الشفط لسحب المياه من التجمعات، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار 24 ساعة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمركز وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، التي يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

التنسيق بين مديريات الخدمات ورؤساء القرى

أوضح أنه جرى التنسيق المستمر بين جميع مديريات الخدمات ورؤساء القرى والأحياء مع إدارة الكوارث والأزمات، وغرفة العمليات المركزية بالمركز على مدار 24 ساعة، وتخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وشدد على جميع رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مركز سمالوط بالاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر السيول وإعداد دراسة كاملة للأماكن التي يتوقع حدوث أى ظرف عرضى بها خلال موسم الشتاء القادم سواء سيول أو أى أزمة طقسية، والمرور المستمر على كافة مخرات السيول والتأكد من تطهيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع وضع الخطط اللازمة لإدارة أى أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام.