منها الري المطور والندوات.. إجراءات «زراعة الشرقية» لمواجهة تحديات المناخ

أكد المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه تم تنفيذ عدة إجراءات وفعاليات وأنشطة من أجل المشاركة في مبادرة الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات المناخ، من خلال استخدام أساليب الزراعة والري الحديثة التي توفر المياه وتحافظ على البيئة، بالإضافة لتنظيم ندوات التوعية والإرشاد للمزارعين، والمشاركة في حملات التشجير وغيرها.

تحديث منظومة الري

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، في تصريح لـ«الوطن»، أن تحديث منظومة الري يعتبر من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشيد استخدام مياه الري لمواجهة الفقر المائي.

تحويل أكثر من 25 ألف فدان إلى الري الحديث

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل أكثر من 25 ألف فدان إلى نظام الري الحديث المطور بزيادة أكثر من 1700 فدان، لافتا إلى أن هناك إقبالا من المزارعين على استخدام هذه الوسائل لزيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الزراعة وزيادة الإنتاج في نفس الوقت.

وأوضح أن الري بالتنقيط يوفر 40% من نسبة الفاقد، مقارنة بالري بالغمر ويزيد الإنتاج، ويصلح لإنتاج جميع المحاصيل الزراعية.

ندوات لشرح التغيرات المناخية وتأثيرها على النباتات والحيوانات

ولفت إلى أن المديرية نظمت خلال الشهر الماضي أكثر من 25 ندوة لشرح التغيرات المناخية وتأثيرها على النباتات والحيوانات، وذلك بالتنسيق مع كلية الزراعة والصحة والطب البيطري، مشيرا إلى أن المديرية وقَّعت بروتوكول مع كلية الزراعة ومراكز البحوث وكلية التكنولوجيا بموافقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

زراعة الأشجار المثمرة

وأكمل أنه تم أيضا تنظيم قوافل إرشادية في القرى والنجوع بحضور أساتذة من كلية الزراعة ومنزل القرى والنجوع، كما شاركت المديرية في مبادرة 100 مليون شجرة وتم زراعة أشجار مثمرة مثل التوت العناني والزيتون والموالح والجوافة والمانجو.