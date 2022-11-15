وزير خارجية بنجلاديش يشكر الحكومة المصرية على ضم الأضرار الناتجة عن تغير المناخ بـCOP27

وجّه إي كي عبدالمؤمن، وزير خارجية بنجلاديش، شكره للحكومة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمها قضية الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، في فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وهي قضية في غاية الأهمية.

بنجلاديش مهددة بمخاطر التغير المناخي

وأضاف وزير خارجية بنحلاديش، خلال استضافته على شاشة القناة الأولى، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، أن بنجلاديش هي إحدى الدول المعرضة لمخاطر كبيرة بسبب التغير المناخي، بالإضافة إلى عدد السكان الهائل.

وأشار إلى أنه لا بد من حماية شعوبنا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من دول العالم للحفاظ على كوكب الأرض، وذلك من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

حماية كوكب الأرض

وتابع مؤمن، أنه إذا أردات الدول حماية حدود كوكب الأرض، يجب عليها أن يكون لديها خطط على المستوى العالمي للحفاظ على درجة حرارة الكوكب، ما دون 1.5 درجة مئوية.

وأوضح وزير خارجية بنجلاديش، أنه من الضروري تشكيل الشراكات بين الدول المختلفة، وذلك من أجل تمويل المشروعات والمبادرات.

وأفاد بأن الدولة تنفق سنويا مئات المليارات؛ نصفها من أجل التكيف، والآخر للتخفيف من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أهمية وجود إدارة جيدة لهذه المخاطر، وذلك للحد من التغير المناخي.