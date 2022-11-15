رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزير خارجية بنجلاديش يشكر الحكومة المصرية على ضم الأضرار الناتجة عن تغير المناخ بـCOP27

كتب:

إسراء طارق أبوسعدة
11:28 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
وزير خارجية بنجلاديش

وزير خارجية بنجلاديش

وجّه إي كي عبدالمؤمن، وزير خارجية بنجلاديش، شكره للحكومة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمها قضية الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، في فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وهي قضية في غاية الأهمية.

بنجلاديش مهددة بمخاطر التغير المناخي

وأضاف وزير خارجية بنحلاديش، خلال استضافته على شاشة القناة الأولى، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، أن بنجلاديش هي إحدى الدول المعرضة لمخاطر كبيرة بسبب التغير المناخي، بالإضافة إلى عدد السكان الهائل.

وأشار إلى أنه لا بد من حماية شعوبنا، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من دول العالم للحفاظ على كوكب الأرض، وذلك من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

حماية كوكب الأرض

وتابع مؤمن، أنه إذا أردات الدول حماية حدود كوكب الأرض، يجب عليها أن يكون لديها خطط على المستوى العالمي للحفاظ على درجة حرارة الكوكب، ما دون 1.5 درجة مئوية.

وأوضح وزير خارجية بنجلاديش، أنه من الضروري تشكيل الشراكات بين الدول المختلفة، وذلك من أجل تمويل المشروعات والمبادرات.

وأفاد بأن الدولة تنفق سنويا مئات المليارات؛ نصفها من أجل التكيف، والآخر للتخفيف من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أهمية وجود إدارة جيدة لهذه المخاطر، وذلك للحد من التغير المناخي.

اقرأ المزيد:

اكتشفتها ناسا.. «قنا» تشارك في مؤتمر المناخ بمبادرة «الزراعة دون تربة»

وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تؤكد على دور التعليم والتمويل في تمكين حقيقي للمرأة للتصدي لآثار تغير المناخ

نيابة عن الرئيس السيسى: الدكتورة ياسمين فؤاد تلقى كلمة فى افتتاح يوم المرأة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 

وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان معرض لمنتجات القائمة الخضراء لحملة إيكو ايجيبت فى طريق السلام بشرم الشيخ

محمد حلاوة: الاستثمار مستقبل مصر.. جهود الرئيس السيسي فى مؤتمر المناخ فتحت المجال أمام الاستثمارات

الحزب الاشتراكي الألماني يشيد بتنظيم مؤتمر المناخ: يجب تهنئة مصر على هذا النجاح

رئيس جامعة كفر الشيخ: مؤتمر المناخ حدث فريد.. ودول العالم أشادت بتنظيم مصر له
بقلم إسراء طارق أبوسعدة