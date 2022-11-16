أمطار نوة المكنسة الغزيرة تضرب الإسكندرية.. وتوقعات باستمرارها اليوم

شهدت محافظة الإسكندرية أمطار نوة المكنسة ما بين متوسطة إلى غزيرة، على أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وصولاً إلى شرق المدينة، مع توقعات باستمرارها اليوم بنسبة 40%، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تلك الأجواء المتزامنة مع نوة المكنسة والتي معها بدأت أجواء أصعب نوات فصل الخريف والتي سببت غرق الإسكندرية العام الماضي، الأمر الذي يتبعه استمرار حالة الطوارئ التي بدأت منذ 9 أيام وما زالت مستمرة بسبب الطقس السيئ.

تعامل الصرف الصحي مع نوة المكنسة

وتعامل رجال الصرف الصحي مع أمطار نوة المكنسة، وذلك عقب توجيهات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في أعمال رفع تجمعات المياه التي لن تستوعبها الشبكة، وجاهزية المعدات، والخطوات الاستباقية فى تطهير الترع والمصارف لتستوعب مياه الأمطار المحتملة.

ما هي نوة المكنسة التي تضرب الإسكندرية؟

وعرفت نوة المكنسة، بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية «تكنس» البحر، وتستمر بضعة أيام، خلال منتصف نوفمبر وقد تسببت في غرق مناطق عدة بالإسكندرية خلال العام الماضي.

التعامل مع أمطار نوة المكنسة في الإسكندرية

وبمجرد سقوط أمطار نوة المكنسة الغزيرة على الإسكندرية بالتحديد حي المنتزه أول، مع منتصف ليل اليوم، تابع اللواء محمد سحلول رئيس الحي، المناطق الساخنة لتجمعات الأمطار والوقوف على مدى جاهزية محطات رفع المياه والقدرة الاستيعابية للشنايش والمطابق بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب.

لجنة لمتابعة تأثير نوة المكنسة

كما تحركت لجنة لتغطية كافة قطاعات الحي وإرسال تقارير علي مدار اليوم لغرفة العمليات لمتابعة السيولة المرورية وحالة الأنفاق وارتفاع الأمواج على الكورنيش والمرور على تمركزات سيارات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مرور ميداني لإدارة الكهرباء بالحي لتامين أعمدة الإنارة تزامنا مع نوة المكنسة، بالإضافة إلى التأكيد على عدم وجود تجمعات مياه في الظهير الريفي لعزب منتزه أول.