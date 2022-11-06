كواليس استعدادات «التنمية المحلية» لمؤتمر المناخ: منظومة إدارة مخلفات ذكية

أعرب الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن سعادته بانطلاق مؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة السلام شرم الشيخ، كاشفًا أنَّ الاستعداد لمؤتمر المناخ تضمن وجود منظومة إدارة مخلفات بلدية ذكية، تشرف عليها شركة وطنية مع شركة (bf) بمدينة شرم الشيخ.

210 أتوبيسات كهربائية وغاز طبيعي ضمن استعدادات COP 27

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنَّ الاستعدادات لـ مؤتمر المناخ تضمنت تضافر الجهود بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الدفع بـ210 أتوبيسات، 110 منها تعمل بدفع الكهرباء متوفر لها أطقم العمل والصيانة، وجميعها متواجدة بمقر العمليات الخاصة بالشحن، إضافة إلى وجود 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير الانتقال لضيوف مدينة شرم الشيخ.

إنارة بالطاقة الشمسية وزراعة 14 ألف شجرة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنَّ التجهيزات والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP 27 تضمن توفير الإنارة التي تعتمد على الطاقة الشمسية بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للعمليات الخاصة بالنسق الحضاري، إضافة إلى عمليات الرصف والتشجير والتجميل، إذ تمّ زراعة 14 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمدينة شرم الشيخ.