خبير المياه الدولي: أفريقيا ستضطر لتغيير بنيتها التحتية بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور أحمد فوزي خبير المياه الدولي، إنّ المياه الموجودة على سطح الأرض، مياه مالحة وتوجد في البحار والمحيطات، ونسبة قليلة من المياه هي مياه عذبة في الأنهار والأمطار والبحيرات الطبيعية، أما النسبة الباقية من المياه عبارة عن ثلوج بالقطبين الشمالي والجنوبي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المياه العذبة لأنه قد تصبح غير مستدامة.

4 محاور تقوم عليها سياسات المياه العالمية

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن التخطيط للسياسات المائية على مستوى العالم يتم بناءً على 4 محاور رئيسية وهي: «كميات المياه ونوعية المياه وملوثات المياه والنطاقات الساحلية»، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية نتيجة ممارسات البشر الخاطئة أثرت على الحركة الطبيعية للمناخ، وبالتالي أدت إلى خلل وعدم اتزان بمكونات السياسية المائية الأربعة الموجودة بالعالم.

استمرار السلوكيات البشرية الخاطئة سيؤدي لمزيد من الدمار

وأوضح خبير المياه الدولي، أن استمرار السلوكيات البشرية الخاطئة ستؤدي إلى مزيد من الدمار، والمزيد من التغيرات المناخية والموجات الحارة والموجات الباردة، إضافة إلى تغير أحزمة المطر ونطاقاته وكمياته وبالتالي أثر على المنتج الزراعي والحياة البشرية ككل.

ضرورة تغيير مصر والدول الافريقية لبنيتها التحتية

وتابع فوزي: «الدول الأفريقية ومنها مصر واجهت مخاطر تغير نطاقات المطر وكمياتها نتيجة أن بنيتها التحتية كانت مصممة على أنها مناطق جافة، ونتيجة التغيرات المناخية وتغير أحزمة المطر وكمياته ستضطر هذه الدول إلى تغيير بنيتها التحتية الخاصة بالطرق والمرافق».