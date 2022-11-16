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إسماعيل فرغلي يحكي كواليس اختياره في «مكتوب عليا»: مؤدي الدور أصيب بكورونا

كتب:

أحمد حامد دياب
08:05 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
الفنان إسماعيل فرغلي

الفنان إسماعيل فرغلي

حكى الفنان إسماعيل فرغلي كواليس مشاركته في مسلسل «مكتوب عليا»، مع الفنان أكرم حسني في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

آية قرآنية كانت السبب

وقال فرغلي خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «dmc» إنه يعتبر ما حدث «كرم من ربنا»، متذكرًا موقف أنه كان يقف في «البلكونة» والتلفزيون مفتوح على قناة القرآن الكريم ووجد نفسه يسمع قول الله تعالى «وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وأضاف «إسماعيل فرغلي»: «معرفش ايه اللي خلاها لمست قلبي وبقيت ماشي في الشقة اقول وهو على كل شيء قدير» معتبرًا أن ما حدث هو ترتيب إلهي.

وحكى إسماعيل فرغلي كواليس اختياره للمشاركة في المسلسل مشيرًا إلى أنهم اختاروه قبل بدء التصوير بيوم واحد وأن من كان سيقدم هذا الدور أصيب قبلها بفيروس كورونا ليتواصل معه المخرج خالد الحلفاوي قائلا: «يا عم إسماعيل ده نصيبك ورزقك» وحينها لم يستطيع التفكير في الشخصية مضيفًا «ربنا كان بيبعت».

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بقلم أحمد حامد دياب