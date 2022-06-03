إسماعيل فرغلي: اشتغلت في المزيكا 15 سنة وتخليت عنها بسبب السهر «فيديو»

كشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن عشقه للمزيكا منذ صغره، واتجاهه للعزف على آلة الدرامز لمدة تزيد عن 15 عامًا، إلا أنه قرر التخلي عنها والتوقف عن الموسيقى والابتعاد عن الفرقة التي طالما عمل معها، لعدة أسباب من بينها البحث عن الاستقرار، وذلك خلال لقائه مع «تلفزيون الوطن».

إسماعيل فرغلي لم يدرس المزيكا ولكن تعلّم في مركز شباب الجزيرة

وعن أسباب توقفه عن العزف على ألة «الدرامز» رغم احترافه لها أكثر من 15 سنة، أوضح إسماعيل فرغلي: قولت كفاية كل هذه السنوات، أنا بدأت العزف على الدرامز في سن صغيرة كان عمري تقريبًا 17 سنة «كان زمان في حاجة اسمها صحاري سيتي وصحاري هاوس، قعدت سنين أشتغل وأطبق بالأيام وأسافر أفراح في محافظات، وكمان حياة السهر نفسها مرهقة، وكنت أريد الاستقرار».

وحول إذا ما كان قام بعزف الدرامز في ملاهي ليلية، قال «لم أعزف في ملهي ليلي نهائي، ولكن في أفراح وفنادق»، مشيرًا إلى أنه تعلّم العزف على هذه الآلة في مركز شباب الجزيرة، ولم أدرس الموسيقى من الأساس، مركز الجزيرة كان منارة في التمثيل والمزيكا والفنون الشعبية والكورال، وكان الجيل الذي سبقنا في التمثيل منهم نور الشريف وخليل مرسي ومحمد أبو داود، كانت مراكز الشباب وقتها بتخرج ممثلين فاهمين، وأنا كنت تمثيل ومزيكا.

إسماعيل فرغلي: تركت فلوس المزيكا بحثًا عن الاستقرار

وعن تحقيقه مكاسب مادية جراء العزف على الدرامز، قال إسماعيل فرغلي، بالنسبة للمرحلة العمرية التي كنت أعزف فيها، يعتبر كنت بكسب كويس وكتير من خلال العزف في أفراح كبيرة «أنا سيبت فلوس كتير من المزيكا عشان الاستقرار».

وبسؤاله عن قصده من كلمة الاستقرار خصوصًا «يعني لمّا يكون شاب محترف مزيكا ويكسب فلوس كتير وفجأة يترك كل ده إيه السبب؟»، أجاب بقوله: زهقت من السهر والشغل بالليل، كنت عايز أتجوز وأستقر، وسيبت المزيكا واشتغلت بعد كده في مطبعة.

وحول إذا ما كان ترك المزيكا بسبب التفكير في الحلال والحرام، قال «الاتنين ده وده، عايز أستقر هتلاقيهم مرتبطين ببعضهم، طبعًا كان ممكن أستقر وأنا بلعب مزيكا، ولكن السهر صعب، وخلي بالك احنا برضه مكناش بنعمل حاجة حرام، مش بنشتغل مع رقاصة مثلًا، ولكن نشتغل على أغنيات محمد فؤاد وعمرو دياب ومحمد منير، جو السهر هو اللي خلاني أبعد، بخلاف إن هذه الفترة ظهر الـ DJ والذي حّل مكان الفرقة وقتها.