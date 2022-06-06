إسماعيل فرغلي يكشف عن فرقته الموسيقية الجديدة.. هيعزف في ساقية الصاوي

كشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن قيامه بتشكيل فرقة موسيقية جديدة، والعودة لمجال عزف المزيكا، الذي سبق وتخلى عنها منذ عدة سنوات طويلة، وذلك خلال تصريحاته لـ«تليفزيون الوطن»، مبديًا سعادته للعودة من جديد للموسيقى التي يحبها وبدأ فيها وهو في سن المراهقة.

إسماعيل فرغلي: راجع للمزيكا بعد سنوات الغياب

وعن عودته للمزيكا والعزف على آلة «الدرامز» من جديد، قال إسماعيل فرغلي: «راجع مرة أخرى للمزيكا حبًا فيها مش عشان الشغل، وحاليًا أقوم بتكوين فرقة ومطربين ومطربات، وفي فرقة موسيقية معايا، بعمل ده عشان بحب كده، مش عشان أوردرات وشغل».

وحول إذا ما كان يقصد بالتحديد، العزف لنفسه وأصدقائه أم للآخرين في حفلات، أشار بقوله: «لن تكون مهنتي الأساسية، يعني ممكن أنزل حفلة في ساقية الصاوي مثلًا لإشباع رغبتي، وبسخّن حاليًا ومعي في الفرقة أصدقاء كانوا معي في بداياتي زمان فرحوا أوي إننا راجعين تاني».

وتابع إسماعيلي فرغلي: «الدرامز آلة تحتاج لمجهود بدني وعصبي ومع الزمن والتغير محتاجة تدريبات كثيرة، والرتم الموسيقي نفسه اختلف كثيرًا».

وتطرق إلى أسباب توقفه عن العزف رغم احترافه لها أكثر من 15 سنة، بقوله: «بدأت العزف على الدرامز في سن صغيرة كان عمري تقريبًا 17 سنة، كان زمان في حاجة اسمها صحاري سيتي وصحاري هاوس، قعدت سنين أشتغل وأطبق بالأيام وأسافر أفراح في محافظات، وكمان حياة السهر نفسها مرهقة، وكنت أريد الاستقرار، وقولت كفاية كده».

وأشار إلى أنه خلال فترة عمله بالمزيكا، قام بالعزف مع عدد من المطربين مثل إيمان البحر درويش، متابعًا: «قبل الاعتزال اشتغلت في مكتب متعهد كبير ورأيت عمرو دياب وهشام عباس وعلاء عبد الخالق».

فرغلي: التمثيل ليس صعبا

وبشأن ما إذا كان التمثيل مهنة صعبة والوصول للشهرة يحتاج وقتًا طويلًا، وهل شعر بالندم لتخليه عن المزيكا، قال إسماعيل فرغلي: «لا لم تأت هذه الفكرة في ذهني إطلاقًا، والتمثيل ليس صعبًا، وأنا لست من الأشخاص الذين يحسبونها طيلة الوقت، بعد نجاحي في مسلسل مكتوب عليا، الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، يسألوني إنت مخطط لإيه؟ ولا لأي حاجة، سايب أموري على الله».