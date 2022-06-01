تعرف على وظائف إسماعيل فرغلي قبل دخوله الفن: عامل في مطبعة «فيديو»

كشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن الوظائف والمهن التي عمل بها، وأعانته على المعيشة والحياة سواء قبل أو بعد التحاقه بمجال الفن الذي بدأ منذ أكثر من نحو 20 عامًا، وذلك خلال تصريحاته لـ«الوطن»، وتأكيده أنه دائمًا يسعى لرضاء الله.

يفتخر بالعمل في أكثر من مهنة

وأشار إسماعيل فرغلي إلى أن المهن التي كان يعمل بها سواء قبل أوبعد دخوله مجال الفن «كنت بشتغل موظف في القناة الثالثة بالتلفزيون، وخرجت على المعاش العام الماضي، وبعد الظهر كنت أعمل في العلاقات العامة لدى صديق العمر محمد المغربي وهو سندي بعد ربنا، وقبل ذلك امتهنت عدة وظائف منها العمل في مطبعة».

وأشار إلى أنه دائمًا يسعى للعيش بالرزق الحلال حتى لو كان قليلًا، بهدف رضاء الله والحفاظ على أبناءه الثلاثة «سألت أحد المشايخ وقولت له أنا بحب ولادي أوي أحافظ عليهم إزاي؟ قالي اتقي الله، ومتأكلش ولادك حرام وترجع تقول ضاعوا، مش معنى كده إنِ من ساعة ما اتولدت وأنا على الصراط المستقيم، بنغلط وربنا غفور رحيم وبنتوب ونرجع لصوابنا».

لم يندم على أي وظيفة عمل بها

وحول إذا ما قام بالعمل في وظيفة ما، ثم ندم عليها بعد ذلك، قال إنه لم يندم على أي مهنة عمل بها، خصوصًا وأن كل مرحلة عمرية ظروفها الخاصة، متابعًا: طبعًا هناك لحظات في الشغل نفسه، يكون عندك إمكانيات كثيرة وفي انتظار الفرصة، أنا فرحان بما وصلت إليه الآن عشان حاسس إنا ربنا جاب لي حقي.

وكان الفنان إسماعيل فرغلي، قد تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن بعض اللحظات الصعبة في حياته والتي وصلت إلى درجة محاولة تدبيره ثمن علبتين كشرى له وزوجته وابنته الصغيرة وقتها، بخلاف نجاحه في مسلسل مكتوب عليا.

وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل مكتوب عليا، مع الفنان أكرم حسني، وتجسيده شخصية والده، وحظى بإشادات كبيرة سواء من خلال النقاد، أو رواد السوشيال ميديا.