إسماعيل فرغلي: أنا غاوي نكت ورفضت أكون مونولوجست (فيديو)

يتميز الفنان إسماعيل فرغلي، بأنه يتقن إلقاء النكات الضاحكة، والمواقف الطريفة، ومع ذلك رفض الاتجاه للعمل مونولوجست، في الفترة التي كان يزدهر فيها هذا النوع من الفن، وذلك خلال تصريحاته لـ «تلفزيون الوطن»، وقام بالقاء عددًا من النكت خلال اللقاء ليسترجع بها ذكريات زمان.

إسماعيل فرغلي: كان يقوم بتقليد الفنانين

وعن العرض الذي سبق وتلقاه في فترة التسعينيات ليكون مونولوجست، قال إسماعيل فرغلي: «كنت أقوم بتقليد الفنانين مع أصحابي وعُرض عليّ أن أكون مونولوجست، لكن لم أرغب في ذلك، بالرغم من أن مشاهير المونولوجست في هذه الفترة كانوا أصحابي مثل عادل الفار وفيصل خورشيد وعزب شو، لكن لم أستطع دخول المجال، لم تكن لدي رغبة في ذلك».

وأضاف: «بحب إلقاء النكت في جلساتي، كنت كل يوم كان ممكن حد يقولي أخر نكتة إيه؟، لأن وقتها النكت كانت كثيرة جدًا والناس كانت بتضحك بسهولة».

تعلَم من عادل إمام الالتزام

وعمل الفنان إسماعيل فرغلي، مع عدد من نجوم الفن أبرزهم عادل إمام، وعن وقوفه أمام الزعيم في عدد من الأعمال الفنية، قال إنه أمرًا يدعوه للفخر والاعتزاز بنفسه وبمسيرته الفنية التي بدأت منذ أكثر من 20 عامًا، قدم خلالها عددًا من الشخصيات سواء على خشبة المسرح، أو على شاشتي السينما والتلفزيون.

وأشار إلى عمله مع الزعيم والاستفادة التي لحقت به خلال الفترة التي قضاها قائلًا: شرف ليّ أن يكون في سيرتي الذاتية، أنني اشتغلت يومًا مع الفنان الكبير عادل إمام سواء في مسرحية بودي جارد، أوعريس من جهة أمنية.

واختتم تصريحاته بقوله: تعلمت من الزعيم الالتزام والحضور إلى المسرح قبل فتح الستار بنحو ساعتين رغم إنه النجم، إلا أنه كان يفعل ذلك، ومن ثم عندما تجد القدوة ملتزمة أمامك، بالتالي مفيش ممثل يتأخر عن موعده.