إسماعيل فرغلي يحكي عن كواليس غنائه أمام ملحن كبير: «ليه كده يا عم» (فيديو)

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إنه يتمتع بالعديد من المواهب الفنية ويجيدها بشكل متميز، سواء تمثيل أو إلقاء النكات أو العزف الموسيقي، فيما عدا الغناء بأي طريقة، وذلك حسب تصريحاته لـ«تلفزيون الوطن».

إسماعيل فرغلي: ربنا رزقني مواهب فنية كثيرة ما عدا الغناء

وفي سؤال لـ«الوطن» عن امتلاكه صوتًا جيدًا يمكنّه من الغناء؟ قال إسماعيل فرغلي: «إطلاقًا معرفش أغني نهائي، كان نفسي أكون مطرب، ولو كنت حتى أعرف أكون مؤدي كنت عملت كده فورا هتكسف من إيه يعني؟، وبعدين الناس بتحبني لو غنيت هيزعلوا مني».

وحكى ضاحكًا عن واقعة حاول من خلالها أحد أصدقائه دفعه إلى الغناء، لكن باءت بالفشل: «صديقي الشاعر الراحل مجدي النجار طلب مني مرة إني أغني قولت له صوتي وحش، قالي مالكش دعوة وذهبنا للملحن خليل مصطفى، وأول ما غنيت، تضايق جدا وقالي ليه كده يا عم؟».

واستطرد بقوله: «أنا بالنسبة للغناء أرض بور، عندي مواهب كتير إلا الحكاية دي، أصل أنا مش عنتر بن شداد يعني».

إسماعيل فرغلي: غاوي إلقاء النكت

وعن العرض الذي سبق وتلقاه في فترة التسعينيات ليكون مونولوجست، أوضح الفنان: «كنت أقلد الفنانين مع أصحابي، وعُرض عليّ أن أكون مونولوجست، لكن لم أرغب في ذلك، بالرغم من أن مشاهير المونولوجست في هذه الفترة كانوا أصحابي مثل عادل الفار وفيصل خورشيد وعزب شو، لكن لم أستطع دخول المجال، لم تكن لدي رغبة في ذلك».

واستطرد بقوله: «بحب إلقاء النكت في جلساتي، كنت كل يوم كان ممكن حد يقولي آخر نكتة إيه؟، لأن وقتها النكت كانت كثيرة جدا، والناس كانت بتضحك بسهولة».

ونجح الفنان إسماعيل فرغلي، في موسم مسلسلات رمضان الماضي، من خلال مشاركته في «مكتوب عليا»، بطولة أكرم حسني، وتأكيده أن مساحة الدور الذي حظى به كانت جيدة جدا، في ظل وجود فريق عمل وسيناريو وإنتاج ومخرج عظيم مثل خالد الحلفاوي.