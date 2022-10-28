ضبط مسجل خطر بحوزته 48 «فرش حشيش» قبل ترويجها بالمنوفية

نجح مكتب مكافحة المخدرات في مديرية أمن المنوفية، بالتعاون مع وحدة مباحث تلا، في إلقاء القبض على مسجل خطر وبحوزته 48 «فرش حشيش» قبل بيعها وترويجها على الشباب بالمنوفية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط مسجل خطر وبحوزته حشيش

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالحصول على إذن جهات التحقيق، وبعد عمل الأكمنة الثابته والمتحركة، أمكن ضبط المتهم «ح. ف» مقيم بقرية كفر السكرية بالمنوفية، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار.

إخطار بالقبض على مسجل خطر

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على مسجل خطر وبحوزته 48 فرش حشيش بغرض الاتجار في المواد المخدرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.