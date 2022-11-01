نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر خلال تهريب بانجو بـ«نص مليون جنيه» في توك توك بمحافظة دمياط.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، فإن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تمكن من ضبط (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة دمياط)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو جراما – كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول - مركبة توك توك بدون لوحات معدنية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 543,500 جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.