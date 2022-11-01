القبض على مسجل خطر وزميله بتهمة استدرج نجار وقتله في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل نجار في دمياط بطلق ناري، وضبط مرتكبي الواقعة، وبينهما مسجل خطر بسبب خلافات مالية.

بلاغ إلى مركز شرطة كفر سعد

تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، من أحد المستشفيات باستقباله (نجار - مقيم بمحافظة الدقهلية) مُصاب بعيار ناري بالصدر، وتُوفـى عقب وصوله وبسؤال شقيقه اتهم (عاطلا - مقيم بمحافظة الدقهلية)، بإطلاق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته تجاه شقيقه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وذلك لخلافات مالية بينهما.

إجراء التحريات وجمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية)؛ وذلك لوجود خلافات مالية بينهما والمجنى عليه، فاتفقا على استدراجه لإحدى الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وقيام أحدهما بتهديده باستخدام سلاح ناري «طبنجة» كانت بحوزته، إلا أنه حاول الهرب فأطلق عليه عيار ناري فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة (طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.