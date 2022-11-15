«كفر الشيخ الأزهرية» تعلن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة القرآن

أعلن مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ عن الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بكافة المراحل «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية» للبنين والفتيات علي مستوى المنطقة، وذلك ضمن خطة مجلس آباء المنطقة، بمشاركة جميع الإدارات التعليمية الأزهرية.

ومُثلت كل إدارة تعليمية أزهرية في المسابقة بطالب من كل مرحلة تعليمية؛ بعد أن تم عقد ذات المسابقة بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبإشراف وحضور حسام فتوح حماد، من الوكيل الثقافي للمنطقة.

نتائج مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية «للفتيات»

وأسفرت نتائج مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية «للفتيات» عن فوز الطالبة: هاجر حمادة محمد، بالمركز الأول، الطالبة بمعهد سيدي سالم الابتدائي، والتي تم تصعيدها لحضور التصفية النهائية علي مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصدت المركز الثاني الطالبة: يمني أمين حاسم، الطالبة بمعهد كفر الشيخ النموذجى، وجاءت بالمركز الثالث: مريم رمضان عيد، الطالبة بمعهد الرياض الإبتدائي.

أما عن نتائج «البنين» بالمرحلة الابتدائية، أسفرت النتائج عن فوز الطالب عبد الرحمن السيد محمود، بالمركز الأول، الطالب بمعهد سنهور المدينة الابتدائي، والذي تم تصعيده لحضور التصفية النهائية علي مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب: السيد زغلول السيد، الطالب بمعهد سيدي غازي الابتدائي، وجاء بالمركز الثالث: عبد الله رضا محمود، الطالب بمعهد بيلا الابتدائي.

نتائج «البنين» بالمرحلة الإعدادية

أما عن نتائج «البنين» بالمرحلة الإعدادية فقد أسفرت النتائج عن فوز الطالب: خالد وليد ابراهيم، بالمركز الأول الطالب بمعهد سنهور المدينة الإعدادي، والذي من المقرر تصعيده لحضور التصفية النهائية علي مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب: محمد جمال صلاح عبد السلام ، بمعهد الضبعة الإعدادي، وجاء بالمركز الثالث: عبد الرحمن الحسيني شمس، الطالب بمعهد شباس عمير الإعدادي.

كما أسفرت نتائج مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الإعدادية «للفتيات» عن فوز الطالبة: بسملة محمد سالم، بالمركز الأول، الطالبة بمعهد سيدي سالم الإعدادي، والتي من المقرر تصعيدها لحضور التصفية النهائية علي مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصدت المركز الثاني الطالبة: حبيبه هاني ماهر، الطالبة بمعهد فتيات كفر الشيخ النموذجى الإعدادي، وجاءت بالمركز الثالث: شهد مصطفي المغازى، الطالبة بمعهد فتيات الحامول الإعدادي.

نتائج مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية للبنين

وعن نتائج مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية «للبنين»: فقد أسفرت النتائج عن فوز الطالب: بلال محمد السيد جمعة، بالمركز الأول الطالب بمعهد أبوومندور الثانوي، والذي من المقرر تصعيده لحضور التصفية النهائية علي مستوي الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب: عمار سعد هلال، بمعهد الشهيد أحمد فاروق زيدان الثانوي، وجاء بالمركز الثالث: أبو بكر محمد محمود، الطالب بمعهد فرج الكبرى الثانوي.

كما أسفرت نتائج مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية «للفتيات» عن فوز الطالبة: حبيبة هاني النجار، بالمركز الأول، الطالبة بمعهد فتيات قلين الثانوي، والتي من المقرر تصعيدها لحضور التصفية النهائية علي مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصدت المركز الثاني الطالبة: ندا ابراهيم متولي، الطالبة بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، وجاءت بالمركز الثالث: رقية وائل محمد، الطالبة بمعهد فتيات بيلا الثانوي.

هذا ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمكافآت مالية قيمة من قبل منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وشُكلت لجنة التقييم بمجموعة متميزة من قيادات الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ، بحضور زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، كما قام على الإعداد والتنظيم للمسابقة حنان الوكيل، مسؤول مجلس الآباء بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.