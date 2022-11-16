وفاة سائق توكتوك في الشارع بأوسيم.. ذهب لشراء دواء لوالدته وسفط فجأة

توفى سائق توكتوك، أثناء سيره في الطريق، لشراء الدواء لوالدته المريضة، من صيدلية قريبة من منزل الأسرة في أوسيم، وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم هيثم سكر، يفيد بتلقيه بلاغا من معهد القلب، بوصول شاب يبلغ من العمر 37 سنة، جثة هامدة، وبه كدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

نوبة مفاجئة في الشارع

تبين من مناظرة جثة سائق التوكتوك، وجود كدمات بالجبهة والصدر، وبسؤال شقيق المتوفى، سائق، 43 سنة، مقيم بذات العنوان في أوسيم، أوضح أن شقيقة يعاني من مرض جرثومة المعدة، مما يعرضه لحالات إغماء مفاجئ.

وأضاف أنه علم اليوم، من جيرانه بإصابته بحالة إغماء أثناء سيره في الشارع محل سكن الأسرة، في الطريق إلى الصيدلية، لشراء دواء لوالدتهما المريضة، وأنهم نقلوه إلى المستشفى، ولا يشتبه في وفاته جنائيا.

الكدمات نتيجة ارتطامه بالأرض

أشار شهود العيان، إلى أنهم شاهدوا المتوفى أثناء سقوطه حال سيره في الشارع، وأن الكدمات نتيجة ارتطامه بالأرض، عقب سقوطه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.