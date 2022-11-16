أمطار رعدية تضرب المدن ساحلية في الإسكندرية ومطروح بسبب «نوة المكنسة»

استعدت محافظة مطروح ومحافظة الإسكندرية وجميع مجالس المدن الساحلية المطلة على سواحل البحر المتوسط لمواجهة نوة المكنسة، والمتوقع بدايتها مساء اليوم، بسقوط أمطار غزيرة وتستمر على مدار 4 أيام.

وتزامنًا مع نوة المكنسة، قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن هناك استعدادات لمواجهة جميع النوات، وسقوط السيول والأمطار المتوقعة في أي وقت، وجهزنا فرق الطوارئ بالشركة، وسيارات الصرف الصحي ومعدات ومواتير لسحب كميات مياه الأمطار من بؤر التجمعات، طبقا لخريطة المناطق الملتهبة، والتي أعدتها الشركة والمتوقع سقوط أمطار بها، وذلك بالتعامل الفوري معها وفتح جميع الطرق لعمل السيولة المرورية.

مدن تتأثر بنوة المكنسة

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة استعدت للأمطار بجميع المدن والمتوقع سقوط أمطار بها على الساحل الشمالي من حدود الإسكندرية ومدينة الحمام ومرورا بالعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم من خلال مجالس المدن وشركة المياه والمجالس القروية، وتطهير مخرات السيول، والدفع بجميع المعدات والآلات اللازمة لمواجهة الأمطار والنوة.

استعدادات الإسكندرية لنوة المكنسة

وأعلنت شركة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية، استعداداتها لنوة المكنسة من خلال الدفع بسيارات صرف عبر تمركزات في جميع الأحياء شرق ووسط وحتي غرب الإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار حال سقوطها.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد تصل إلى نسبة 40%، ووجود غيوم، تصاحبها نشاط في الرياح حيث تسجل درجات الحرارة في مطروح 23 درجة، والإسكندرية 22 درجة.