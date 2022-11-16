حبس سائق أتوبيس مدرسة في سوهاج بتهمة تعريض حياة الطلاب للخطر

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على سائق أتوبيس إحدى مدارس محافظة سوهاج، بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استعراضه بالأتوبيس، ما عرض حياة الطلاب والمواطنين للخطر، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي هذا الصدد يقول ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن المتهم يتنظر عقوبة رادعة بسبب قيادته بسرعة زائدة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

الحبس والغرامة

وأضاف إنه وفقًا لما شرعه قانون العقوبات، ووفقًا لما نصت عليه المادة رقم 238، فإن المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

غرامة 500 ألف جنيه

وأوضح أن القانون حدد عقوبة الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس 7 سنوات

وأضاف «سيد»: «إذا كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات».

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بسوهاج فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن قيام سائق أتوبيس خاص بإحدى مدارس سوهاج، بالقيادة برعونة ما عرض حياة الطلاب والمواطنين للخطر، وبعد القبض عليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.