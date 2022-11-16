قمة COP27.. التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بأفريقيا (فيديو)

شهد المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء في مدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، استمرار عقد جلسات منصة منتدى شباب العالم، وبينها جلسة بعنوان «التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بأفريقيا».

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قمة المناخ.. التحديات في مواجهة التغيرات المناخية بأفريقيا»، حيث تناولت الجلسة نقاشا بشأن آليات إيجاد التمويل والدعم المادي لقضايا المناخ، والعمل على خلق المبادرات لذلك، وأهمية تقديم الحلول والمخرجات لوضعها حيز التنفيذ.

احتياج المواطنين في المناطق النائية لتوفير الطعام والماء

كما ناقشت الجلسة احتياج المواطنين في المناطق النائية لتوفير الطعام والمياه الذي يستخدم في الزراعة، ومن هذا المنطلق، فإنّنا نحتاج إلى البحث العلمي في حالات استخدام الطاقات النظيفة والمياه المعاد تدويرها، من خلال إشراف القطاع الخاص والتعامل مع الباحثين والجامعات الأفريقية والعالمية.

ختام الجلسة

وفي ختام الجلسة، تناول الحضور بعض الحلول لتوفير الدعم المادي للدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، مع توفير العديد من برامج الدعم من خلال البنك الدولي، وتوجيه تلك البرامج للدول النامية، مع إدراك ضرورة التعامل مع التحديات من خلال الحلول الجماعية وليست الفردية.