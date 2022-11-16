منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية: المرأة حاضرة بـ3 أفكار

قال السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إن فكرة المبادرة تهدف إلى الرد على تساؤلات المواطن العادي حول كيفية الاستفادة من قمة المناخ COP27، لذلك فتح باب المشاركة لجميع المواطنين بالمبادرة التي تنقسم إلى 6 فئات.

6300 مبادرة استقبلتها مبادرة المشروعات الخضراء

وأوضح بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم اختيار 162 مشروعا على مستوى المحافظات، من أصل 6300 مشروع مُقدم للمبادرة، ومن ثم تصفيتهم إلى 18 مشروعا عرفت بسفراء مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحكيم من الدكتور محمود محي الدين.

تكريم أصحاب الـ18 مشروع بالمبادرة الوطنية

أضاف منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، أنه تم تكريم أصحاب الـ18 مشروعا، الذين تم تصفيتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء كرمهم بالقاهرة في 3 نوفمبر الجاري، وتم دعوتهم لحضور قمة المناخ COP27، متابعًا بأنه من ضمن تلك المشروعات 3 يختصوا بالمرأة.

6 فئات بمبادرة المشروعات الخضراء

وأشار بدر، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تنقسم إلى 6 فئات، وأحد بنودها هي المشروعات غير الهادفة للربح الخاصة بحياة كريمة، بالتالي تتدخل بها المنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية، أما الخمسة بنود الأخرى ترتبط بمشروعات القطاع الخاص والمستثمرين، فضلًا عن المشروعات الكبيرة والمتوسطة والناشئة، وأيضًا ما تخص المرأة أو التي تحقق ربح.