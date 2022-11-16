رئيس التحرير

أحمد الخطيب

منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية: المرأة حاضرة بـ3 أفكار

كتب:

يارا أشرف
09:57 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
مداخلة هاتفية مع السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

مداخلة هاتفية مع السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

قال السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إن فكرة المبادرة تهدف إلى الرد على تساؤلات المواطن العادي حول كيفية الاستفادة من قمة المناخ COP27، لذلك فتح باب المشاركة لجميع المواطنين بالمبادرة التي تنقسم إلى 6 فئات.

6300 مبادرة استقبلتها مبادرة المشروعات الخضراء

وأوضح بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم اختيار  162 مشروعا على مستوى المحافظات، من أصل 6300 مشروع مُقدم للمبادرة، ومن ثم تصفيتهم إلى 18 مشروعا عرفت بسفراء مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحكيم من الدكتور محمود محي الدين.

تكريم أصحاب الـ18 مشروع بالمبادرة الوطنية 

أضاف منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، أنه تم تكريم أصحاب الـ18 مشروعا، الذين تم تصفيتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء كرمهم بالقاهرة في 3 نوفمبر الجاري، وتم دعوتهم لحضور قمة المناخ COP27، متابعًا بأنه من ضمن تلك المشروعات 3 يختصوا بالمرأة.

6 فئات بمبادرة المشروعات الخضراء

وأشار بدر، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تنقسم إلى 6 فئات، وأحد بنودها هي المشروعات غير الهادفة للربح الخاصة بحياة كريمة، بالتالي تتدخل بها المنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية، أما الخمسة بنود الأخرى ترتبط بمشروعات القطاع الخاص والمستثمرين، فضلًا عن المشروعات الكبيرة والمتوسطة والناشئة، وأيضًا ما تخص المرأة أو التي تحقق ربح.

اقرأ المزيد:

مؤسسة صناع الحياة: احتفلنا بيوم المجتمع المدني في قمة المناخ «COP 27»

الأمم المتحدة: «COP 27» يستهدف سد الفجوة بين التعهدات والتمويل الفعلي

«إزالة الكربون» على مائدة «COP 27».. تعهدات وحوافز للقطاع الخاص لخفض آثاره

فعاليات وجلسات المركز المصري للفكر والدراسات في COP 27.. «تعليم وتنمية وعدالة مناخية»

موفد التليفزيون لـ«يوسف الحسيني»: يوم التكيف والزراعة في COP 27 إحياء لرئة الأرض
بقلم يارا أشرف