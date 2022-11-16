ثاني أيام نوة المكنسة.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة في الإسكندرية «صور» 

بالتزامن مع نوة المكنسة، شهدت محافظة الإسكندرية فجرًا سقوط أمطار، والتي توقفت مع بدء سطوع الشمس؛ ليتبعها تعامل سريع من قبل رجال شركة الصرف الصحي؛ من أجل تيسير الحركة المرورية في شوارع المدينة وتسهيل عمليات الذهاب والعودة للمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة للمواطنين، والتعامل مع أي طارئ.

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فإنه جرى رصد أمطار متوسطة بدأت من الساعة 2 فجرًا على مناطق طوسون وأبو قير والجمرك والبيطاش والهانوفيل والعامرية، بينما تزامنت معها أمطار خفيفة على مناطق منتزه أول وثان وشرق ووسط، فيما توقفت الأمطار بالكامل على عروس البحر الأبيض المتوسط مع الساعة 4:45 وحتى صباح اليوم.

نوة المكنسة تضرب الإسكندرية

ويأتي ذلك بعد هطول أمطار مسائية في أولى أيام نوة المكنسة، والتي عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية «تكنس» البحر، وتستمر بضعة أيام، خلال منتصف نوفمبر وقد تسببت في غرق مناطق عدة بالإسكندرية خلال العام الماضي.

متابعة الصرف الصحي لأمطار الإسكندرية

فيما أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، متابعته الفورية لموقف وحالة الأمطار من من غرفة اجتماعات الشركة مع استعداد كامل وانتشار لسيارات ومعدات وفرق طوارئ الشركة بمختلف مناطق محافظة الإسكندرية.