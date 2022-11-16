سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، مقابل الجنيه، حسب ما اتضح في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، على المواقع الرسمية للبنوك، وفي ما يلي رصدا لسعر صرف الدولار اليوم في البنوك المختلفة.

سعر صرف الدولار

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع.

- سجل سعر الشراء 24.41 جنيه، والبيع 24.49 جنيه، مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي.

- وصل سعره في بنك مصر إلى 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد 24.35 جنيه للشراء و24.45 جنيه للبيع.

- بلغت قيمة شراء العملة الأمريكية اليوم نحو 24.43 جنيه و24.48 جنيه للبيع، مع بداية التعاملات داخل بنك CIB.

سعر الدولار اليوم

- وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 24.38 جنيه للشراء، و24.48 جنيه للبيع.

- وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر صرفه اليوم نحو 24.41 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.48 جنيه.

- بلغ صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 24.45 جنيه للشراء، و24.48 جنيه للبيع.

- في حين بلغ في بنك المصري الخليجي، نحو 24.45 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

- وسجل في البنك العربي الأفريقي 24.4 للشراء، 24.47 للبيع.