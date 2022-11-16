سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدينار الكويتي غير مستقر حتى الآن في البنوك العربية والأجنبية العاملة داخل مصر، بينما يشهد استقرارا واضحا في البنوك الحكومية المصريى، لذا زادت عمليات البحث عنه بشكل متواصل يوميا.

ونرصد آخر ما استقر عليه سعر الدينار الكويتي، في البنوك المختلفة بالقطاع المصرفي المصري، ضمن خدمتها اليومية للقراء والمتابعين.

سعر صرف الدينار الكويتي

- سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.15 جنيه للشراء و79.53 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية داخل تعاملات البنك الأهلي المصري 76.41 جنيه للشراء و79.36 جنيه للبيع.

- بلغ في البنك المركزي المصري 79.31 جنيه للشراء و79.61 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية في بنك مصر 76.48 جنيه للشراء و79.36 جنيه للبيع.

- وداخل بنك أبوظبي الإسلامي احد البنوك العربية، بلغ سعر صرف الدينار الكويتي 77.61 جنيه للشراء و79.75 جنيه للبيع.

- وجاء سعر العملة الكويتية خلال التعاملات الصباحية بالمصرف المتحد عند 73.87 جنيه للشراء و79.52 جنيه للبيع.

- وداخل بنك cib بلغ سعره عند نحو 77.05 جنيه للشراء و79.53 جنيه للبيع.

- سجل في بنك المصري الخليجي نحو 75.73 جنيه للعمليات الشراء، و79.75 جنيه للعمليات البيع.