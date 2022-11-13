سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المحلية والأجنبية اليوم 13-11-2022

نظرا للارتفاع المفاجئ في أسعار صرف العملة الكويتية بين سعري الشراء والبيع، زادت عمليات البحث اليومية عن سعر الدينار الكويتي من جانب المتابعين والمهتمين بالعملات العربية والاجنبية المختلفة.

وتحرص «الوطن» ضمن المتابعات اليومية لآخر المستجدات بشأن أسعار العملات العربية والأجنبية، على متابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك بين شراء وبيع، وفقا المواقع الرسمية للبنوك، اليوم، كما يلي:

سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 74.31 جنيه للشراء و79.65 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك الأهلي المصري 76.30 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع.

- في البنك المركزي المصري عند 78.77 جنيه للشراء و79.08 جنيه للبيع.

- بلغ في بنك مصر 76.38 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع.

- في بنك أبوظبي الإسلامي بلغ صرف الدينار الكويتي اليوم 77.55 جنيه للشراء و79.07 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي مع بداية تعاملات المصرف المتحد 72.87 جنيه للشراء و72.77 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل بنك cib عند نحو 76.92 جنيه للشراء و79.66 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك العربي الأفريقي نحو 75.95 جنيه للعمليات الشراء، و83.36 جنيه للعمليات البيع.