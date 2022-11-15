سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم 15-11-2022

ما زال سعر الدينار الكويتي متذبذبا في سعر صرفه بالنسبة لعمليات الشراء أو البيع في البنوك بشكل عام، إذ إنّ الاختلاف بين بنك وآخر يتراوح بين 2 لـ3 جنيهات، ونظرا للاختلاف والتذبذب في أسعار الصرف، استمرت عمليات البحث عنه في البنوك العربية والحكومية والأجنبية، حيث يبحث الراغبون عن أفضل وقت للشراء أو البيع وفقا للأسعار المعلنة من جانب البنوك داخل القطاع المصرفي.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

- سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.11 جنيه للشراء و79.46 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي داخل تعاملات البنك الأهلي المصري 76.38 جنيه للشراء و79.30 جنيه للبيع.

- بلغ في البنك المركزي المصري 79.21 جنيه للشراء و79.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية اليوم

- بلغ سعر العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 76.44 جنيه للشراء و79.30 جنيه للبيع.

- وداخل بنك أبوظبي الإسلامي بلغ سعر صرف الدينار الكويتي 77.55 جنيه للشراء و79.49 جنيه للبيع.

- وجاء سعر الدينار مع بداية التعاملات الصباحية بالمصرف المتحد عند 73.81 جنيه للشراء و79.46 جنيه للبيع.

- وداخل بنك cib بلغ سعره عند نحو 76.99 جنيه للشراء و79.46 جنيه للبيع.

- سجل في بنك المصري الخليجي نحو 75.73 جنيه للعمليات الشراء، و79.75 جنيه للعمليات البيع.