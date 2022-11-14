سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 14-11-2022

نظرا للاختلاف والتذبذب اليومي في أسعار صرف العملة الكويتية بين الشراء والبيع، استمرت عمليات البحث عن آخر سعر له في البنوك من جانب المهتمين بأسعار العملات العربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

وتحرص «الوطن» ضمن المتابعات اليومية لآخر المستجدات بشأن أسعار العملات العربية والأجنبية، على رصد سعر الدينار الكويتي في البنوك، كما يلي.

سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 74.34 جنيه للشراء و79.48 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم داخل تعاملات البنك الأهلي المصري 76.30 جنيه للشراء و79.29 جنيه للبيع.

- وسجل في البنك المركزي المصري عند 79.24 جنيه للشراء و79.35 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 76.36 جنيه للشراء و79.29 جنيه للبيع.

- وداخل بنك أبوظبي الإسلامي بلغ صرف الدينار الكويتي اليوم 77.52 جنيه للشراء و79.48 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي مع بداية التعاملات الصباحية بالمصرف المتحد 73.78 جنيه للشراء و79.69 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل بنك cib عند نحو 76.92 جنيه للشراء و79.45 جنيه للبيع.

- سجل في بنك العربي الأفريقي نحو 75.77 جنيه للعمليات الشراء، و83.15 جنيه للعمليات البيع.