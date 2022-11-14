سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم 14-11-2022

الدرهم الإماراتي من العملات العربية التي لا تقل أهمية عن عملتي الدينار الكويتي والريال السعودي، نظرا لزيادة العمالة المصرية في البلدان العربية، لذا فالبحث عن سعر الدرهم الإماراتي يوميا، يمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين المصريين داخل مصر أو في الإمارات العربية.

ووفقا لآخر التحديثات الصادرة من البنوك داخل مصر، تستعرض الوطن سعر صرف الدرهم الإماراتي، حسب المواقع الرسمية كما يلي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم

- سجّل الدرهم مقابل الجنيه داخل بنك cib صباح اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- ومع بداية تعاملات بنك مصر استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

- بلغ سعره اليوم في تعاملات بنك قناة السويس 6.61 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم داخل البنك الأهلي مقابل الجنيه، 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

- استقر داخل بنك الإسكندرية عند 6.62 جنيه للشراء 6.65 جنيه للبيع.

- بلغت قيمة العملة الإماراتية داخل البنك المركزي المصري، 6.63 جنيه للشراء، وهو نفس سعر الشراء أمس، في حين اختلف سعر البيع بمعدل قرشين، حيث سجل 6.66 جنيه للبيع.

- خلال تعاملات البنك المصري الخليجي، 6.64 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- أما خلال تعاملات العربي الأفريقي، فوصل إلى 6.55 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع.

- واستقر صباح اليوم في المصرف المتحد، عند 6.49 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.