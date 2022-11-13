سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم 13-11-2022

الدرهم الإمارتي من العملات العربية التي يحرص كثير من المواطنين على معرفة التغيرات السعرية التي تطرأ عليها يوميا مقابل الجنيه المصري، خاصة العاملين في الإمارات الشقيقة أو رجال المال والأعمال الذي لديهم الكثير من المشروعات وعلاقات العمل داخل الإمارات.

ووفقا لبداية التحديثات الصباحية الصادرة من البنوك العاملة داخل مصر، تستعرض الوطن خلال التقرير التالي، سعر صرف الدرهم الإماراتي، حسب المواقع الرسمية كما يلي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

- سجّل الدرهم مقابل الجنيه داخل بنك cib صباح اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- ومع بداية تعاملات بنك مصر سجل 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

- بلغ سعره في تعاملات بنك قناة السويس 6.61 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية، 6.62 جنيه للشراء 6.65 جنيه للبيع.

- بلغت قيمة العملة الإماراتية داخل البنك المركزي المصري، 6.63 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

- داخل معاملات البنك المصري الخليجي، 6.46 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- وفي معاملات العربي الأفريقي، سجلت 6.54 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- في المصرف المتحد، سعر 6.49 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.