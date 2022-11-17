«الصحة» توضح طرق وقاية الأطفال من أمراض فصل الشتاء في المدارس

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها، بالتزامن مع التقلبات الجوية وزيادة أعداد الإصابات بين الأطفال المتعلقة بالأمراض التنفسية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك مجموعة من القواعد والإجراءات الإحترازية التي يجب اتباعها لوقاية الأطفال خلال فترة الدراسة، وهي ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، لافتة الى ضرورة الحفاظ على نظافة اليدين، والحرص على تهوية الفصول جيدا.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأكدت الوزارة، أنه على أولياء الأمور الحرص على تطعيم أبنائهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، للوقاية من خطر الإصابة بها، مشيرة الى أن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية لدى الأطفال ليست خطيرة، بل تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب، لافتة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى طبيب.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، في تقريرها الرسمي، إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في شركات فاكسيرا بفروعها كافة داخل المحافظات، وفي العديد من الصيدليات، مشيرة الى أن الفترة القادمة تشهد زيادة في إصابات الإنفلونزا الموسمية، وعلى المواطنين توخي الحذر.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، موضحة أن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات على مستوى محافظات الجمهورية، وتوسعات في عملية التطعيمات، وهو السبب الرئيسي في انخفاض الإصابات، ويجب الاستمرار للحفاظ على هذا الاستقرار.