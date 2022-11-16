إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالقاهرة وتسديد المصروفات حتى 30 نوفمبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الثالثة رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري 2023-2022 التجريبي، مشيرة إلى ظهور نتيجة طلبات التعديل يوم 8 ديسمبر المقبل.

رابط نتيجة المرحلة الثالثة رياض الأطفال 2022-2023

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال لعام 2023-2022، علي الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة، على هذا الرابط ، بالرقم القومي للطفل.

وأشارت إلى أنه يتم دفع مصروفات الطلاب المقبولين بالمرحلة الثالثة رياض أطفال 2022-2023، بداية من اليوم 16 نوفمبر وحتى 30 من الشهر ذاته.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة رياض الأطفال

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة المتقدمين للمرحلة الثالثة رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري 2022-2023، وهي كالتالي:-

- الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- الضغط على نتيجة المرحلة الثالثة رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

- تسجيل الرقم القومي للطفل.

- الضغط على البحث.